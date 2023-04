F1, si lavora per un GP in Africa

Dopo trent'anni si punta a tornare sulla pista di Kyalami: in caso di ingresso nel calendario di Sudafrica e magari Cina, pagherebbe Spa.

14-04-2023 21:57

In tanti cercano di entrare nel ‘Circus’: a trent’anni di distanza Stefano Domenicali vorrebbe coinvolgere il solo Continente assente, l’Africa.

A Kyalami (Sudafrica) si è corso difatti fino al 1993 e il promotore del circuito non ha saputo effettuare un forte investimento quest’anno: adesso è il governo sudafricano, secondo quanto riporta il ‘de Telegraaf’, pronto a dare una mano perché la F1 corra qui nel 2024. In caso di inserimento nel calendario di Kyalami e della Cina, ne uscirebbe Spa, che si è vista prolungare di un solo anno il contratto: Kyalami è stata sede di gare dal 1967 al 1985 e nel 1992 e 1993: anche se ospita il GTC Championship e il South African Touring Car Championship, per ottenere la licenza di grado 1 servono modifiche relative alle attuali monoposto.