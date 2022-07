F1, Silverstone: capolavoro Sainz, prima pole in carriera. 3° Leclerc

02-07-2022 17:13

La pole position del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale F1 2022, che si corre sulla storica pista di Silverstone, se la prende un monumentale Carlos Sainz in 1:40’983. Si tratta della prima pole position in carriera per l’iberico, che partirà davanti a tutti in uno dei GP più iconici della F1.

Dietro di lui un sempre solido Super Max Verstappen, disturbato da Leclerc nel suo giro lanciato, e poi proprio Leclerc, che però oggi non ne ha per competere col compagno di squadra.

Monumentale Carlos Sainz, prima pole in carriera: battuti Verstappen e Leclerc

Su una pista bagnata per via delle condizioni meteo avverse, azzecca tutto quello che può fare bene Carlos Sainz, strappando di prepotenza la pole a Verstappen. L’1′ 40.983 è un tempone considerando la pista, e l’unico ad andarci almeno vicino è proprio Super Max, che si ferma a 72 millesimi dall’iberico.

In terza posizione un discreto Leclerc, che però oggi non ne ha davvero per battere il compagno di squadra. Il suo distacco è davvero impressionante considerando che la macchina è la stessa, ben 315 millesimi.

Perez primo degli sconfitti, miracolo Latifi

Quarto posto per il secondo pilota Red Bull Sergio Perez, che però chiude a 633 millesimi dallo stratosferico tempo di Sainz. Quinto il redivivo Lewis Hamilton, che conferma le buone sensazioni delle libere chiudendo in quinta posizione, battendo sempre il proprio compagno di squadra George Russell, che oggi non va oltre l’ottavo tempo a un secondo e 178 millesimi da Sainz.

Norris sesto, anche lui conferma le buone sensazioni McLaren a Silverstone, anche se le possibilità di vittoria sono forse meno di zero. Poi Alonso in settima, Russell, il pazzesco Zhou in nona con l‘Alfa Romeo e poi Latifi, che porta una Williams in top 10 dopo un’eternità. MVP per noi l’alfiere Williams, prevedibilmente ultimo in Q3 ma comunque monumentale in queste qualifiche.

F1, qualifica Silverstone: l’ordine di partenza del GP

Di seguito vi riportiamo l’ordine di partenza del GP di Silverstone che prenderà il via domani:

1 Carlos Sainz Jr 26 1′ 40.983

2 Max Verstappen 24 +00.072

3 Charles Leclerc 26 +00.315

4 Sergio Pérez 26 +00.633

5 Lewis Hamilton 23 +01.012

6 Lando Norris 26 +01.101

7 Fernando Alonso 23 +01.133

8 George Russell 23 +01.178

9 Guanyu Zhou 28 +01.736

10 Nicholas Latifi 24 +22.112

11 Pierre Gasly 19 +02.719

12 Valtteri Bottas 20 +03.249

13 Yuki Tsunoda 19 +03.328

14 Daniel Ricciardo 18 +03.372

15 Esteban Ocon 17 +04.207

16 Alexander Albon 11 +01.095

17 Kevin Magnussen 11 +01.176

18 Sebastian Vettel 9 +01.683

19 Mick Schumacher 11 +01.725

20 Lance Stroll 10 +02.447