F1, GP Inghilterra: Verstappen vola nella FP3, Ferrari staccate

02-07-2022 14:14

Dopo essersi “nascosta” nelle sessioni di libere di venerdì, la Red Bull fa la voce grossa nella prova generale delle qualifiche ufficiali del GP d’Inghilterra.

F1, FP3 GP Inghilterra: Verstappen brucia Perez e Leclerc

Sul circuito di Silverstone, dove domenica alle 16 si correrà la decima prova del Mondiale 2022, il miglior tempo nelle libere 3 è stato infatti realizzato da Max Verstappen, che ha fermato il cronometro sul’1:27:901.

Una bella dimostrazione di forza per l’olandese e per la RB18, che nelle seconde libere del venerdì (l’unica sessione “giudicabile” visto che nella prima solo dieci piloti erano riusciti a girare a causa della pioggia) non erano andate oltre il quarto posto con il campione del mondo, staccato di poco più di due decimi da Carlos Sainz, e il 7° con Sergio Perez.

F1, a Silverstone Leclerc staccato di quasi mezzo secondo da Verstappen nelle terze libere

La Ferrari c’è, anche se Charles Leclerc ha confermato le indicazioni del venerdì: tre decimi di distacco nella FP2 da Verstappen, quattro nella sessione di sabato mattina. Tra i duellanti per il Mondiale c’è però l’altra Red Bull di Sergio Perez, su tempi pressoché identici rispetto a quelli di Leclerc (1:28:311).

Quindi ecco le Mercedes con George Russell davanti a Lewis Hamilton, a conferma della crescita, già palesata a Montreal, della scuderia di Brackley, che a Silverstone ha portato significativi aggiornamenti (fondo e ala posteriore). In sesta posizione la Ferrari di Carlos Sainz, mentre a completare la top ten sono Lando Norris, Valtteri Bottas, Mick Schumacher e la Alpine di Fernando Alonso.

GP Inghilterra, incognita pioggia sulle qualifiche

La battaglia per la pole position si annuncia quindi tiratissima: il circuito di Silverstone ha caratteristiche favorevoli sia alla Red Bull che alla Ferrari, che sulle curve lente può far valere la propria trazione, ma tutto può essere rimescolato dalla variabile pioggia che potrebbe costringere le scuderie a stravolgere le strategie anche in termini di scelta degli pneumatici.