01-07-2022 16:44

La Formula 1 torna in Europa dopo la trasferta in Canada, sul circuito più storico del circus, Silverstone. Il Gran Premio di Gran Bretagna è la decima prova del Mondiale di Formula 1 e un appuntamento cruciale soprattutto per la Ferrari, che dovrà dimostrare di aver superato definitivamente i problemi d’affidabilità e spezzare la lunga serie di vittorie della Red Bull, che si è aggiudicata le ultime 6 gare e ha mandato Max Verstappen in fuga nella classifica generale del Mondiale.

GP Gran Bretagna: le caratteristiche del circuito

Il Gran Premio di Silverstone è il grande classico per eccellenza della Formula 1, la pista dove si è svolta la prima gara del Mondiale della classe regina dei motori nel 1950. Il circuito è lungo 5,891 km e ha 17 curve, il rettilineo più lungo è stato rinominato Hamilton Straight in onore del sette volte campione del mondo.

Il record dell’attuale tracciato è detenuto invece da Max Verstappen, con il tempo di 1:27:097. Silverstone è la quarta pista più lunga dell’intero calendario dopo Spa, Baku e Jeddah, e sollecita molto i pneumatici. L’altra vera sfida è il meteo, che è notoriamente capriccioso sul tracciato britannico, soprattutto il vento potrebbe essere un fattore decisivo con i suoi cambi di direzione.

Nel 2021 vinse Lewis Hamilton davanti a Charles Leclerc e Valtteri Bottas, la gara fu caratterizzata dal controverso contatto tra il campione britannico e Max Verstappen, che causò il ritiro di quest’ultimo e le successive polemiche.

I favoriti: Leclerc e Verstappen davanti a tutti, di nuovo

Il leader del Mondiale Max Verstappen e il pilota della Ferrari Charles Leclerc restano i principali favoriti per la vittoria finale del Gp di Gran Bretagna. Il pilota monegasco, penalizzato da diversi problemi d’affidabilità nelle ultime gare, in Canada è stato protagonista di una grande rimonta dall’ultimo posto che gli ha permesso di arrivare quinto, mostrando la sua ottima forma, mentre Verstappen ha vinto 5 delle ultime 6 gare e vorrà allungare ulteriormente in chiave Mondiale.

Defilati tutti gli altri: Sergio Perez, reduce da un weekend negativo in Canada, vorrà rifarsi e confermare quanto di buono fatto vedere a Montecarlo e a Baku, mentre Carlos Sainz dopo il secondo posto in Azerbaigian sta cercando ancora il feeling giusto con la monoposto Ferrari. In agguato le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell: le Frecce d’Argento sono ancora in ritardo rispetto a Ferrari e Red Bull ma sono in crescita e gli ultimi podi lo hanno dimostrato.

Date e orari di prove, qualifiche e gara, dove vederla in TV e in streaming

venerdì 1 luglio

Prove libere 1: ore 14.00

Prove libere 2: ore 17.00

sabato 2 luglio

Prove libere 3: ore 13.00

Qualifiche: ore 16.00

domenica 3 luglio

Gara: ore 16.00

Chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

Di seguito la programmazione sui vari canali e piattaforme (SkyGo e Now per lo streaming):

venerdì 1 luglio

Ore 14.00 – Prove libere 1 Sky Sport F1

Ore 17.00 – Prove libere 2 Sky Sport F1

sabato 2 luglio

Ore 13.00 – Prove libere 3 Sky Sport F1

Ore 16.00 – Qualifiche Sky Sport 1

Ore 19.45 – Differita qualifiche su TV8

domenica 3 luglio

Ore 16.00 – Gara Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

Ore 19.00 – Differita Gara su TV8