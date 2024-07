F1 Silverstone: Hamilton unica consolazione Ferrari. La nuova classifica piloti e costruttori: Max allunga

La vittoria di Lewis Hamilton a Silverstone è una magra consolazione per i tifosi della Ferrari che devono ingoiare l'ennesima gara opaca. Intanto col 2° posto Verstappen allunga nella classifica piloti

Alla faccia di chi lo considerava bollito Lewis Hamilton è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Silverstone. Cosa che non succedeva dal Gp di Arabia Saudita 2021 datato 05 dicembre 2021, quasi 3 anni fa per un totale di quasi mille giorni. Lewis riscrive diversi record: 104° vittoria, 16sima stagione con almeno un successo superando Schumacher fermo a 15 centrando il 199° podio in carriera. Insomma più che sir Hamilton chiamatelo Sua Maestà d’Inghilterra!

Ferrari, Hamilton ti consola ma la SF-24 non va

Se in Austria era arrivato un podio insperato causa collisione Norris-Verstappen, da Silverstone la Ferrari se ne torna a casa con un magro bottino: 5° posto con il solito gagliardo Carlos Sainz e un’altra gara incubo per Charles Leclerc che al secondo flop consecutivo dopo l’Austria. Davvero un tunnel buio per il cavallino rampante. La vittoria di Hamilton almeno serve a cementare la convinzione di aver preso un grande campione e non un pre pensionato dell’Inps ma questo sarà discorso per il prossimo anno, sperando di avere una macchina competitiva e di saperla sviluppare…

La cronaca e il report del Gran Premio di Silverstone

F1, la nuova classifica mondiale piloti dopo il Gp di Silverstone

1. Max Verstappen (Red Bull) 255 punti,

2. Lando Norris (McLaren) 171,

3. Charles Leclerc (Ferrari) 150,

4. Carlos Sainz (Ferrari) 146,

5. Oscar Piastri (McLaren) 124

F1, la nuova classifica del mondiale costruttori dopo Silverstone

1. Red Bull 373 punti

2. Ferrari 302

3. McLaren 295

4. Mercedes 221

5. Aston Martin 68

F1, prossima gara: finalmente una sosta, Gp Ungheria 19-21 luglio

Finalmente un po’ di riposo. Dopo un mese massacrante con tre gare consecutive in Spagna, in Austria e in Gran Bretagna la F1 si concede una breve sosta di una domenica, la prossima in cui non si gareggia. La 13 tappa in calendario del Mondiale 2024 prevede il ritorno alle gare a Budapest, il mitico Hungaroring dove tra il 19 e 21 luglio si correrà il Gran Premio di Ungheria.