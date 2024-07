F1, Gp Silverstone diretta LIVE: tutti aspettano la pioggia, Mercedes davanti a Verstappen, Sainz 6° e Leclerc 8°

Cronaca in diretta

Dopo aver vinto in maniera rocambolesca lo scorso weekend in Austria, George Russell ha timbrato la pole-position costruendo un 1-2 Mercedes con Lewis Hamilton. Terza piazza per Lando Norris, terzo pilota britannico nelle prime tre posizioni del circuito di casa. Segue la Red Bull di Max Verstappen, mentre sono attardate le Ferrari. Carlos Sainz è settimo, mentre Charles Leclerc solamente undicesimo, eliminato al Q2.

GIRO 3. Intanto ritiro per Pierre Gasly. Il pilota dell'Alpine aveva avuto problemi durante il giro di ricognizione, era rientrato in corsia box ma non ha potuto continuare (o meglio, iniziare) la corsa.

GIRO 7. Leclerc non trova lo spunto per attaccare Stroll, molto più brillante in trazione. Attenzione però alle spalle, perché la Haas di Hulkenberg tiene bene il passo della Ferrari.

Con una Ferrari alla ricerca di se stessa e tre inglesi, Russell, Hamilton e Norris che partiranno davanti a tutti, la Formula 1 è pronta a correre il GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (237 pt.) Lando Norris (156 pt.) Charles Leclerc (150 pt.) Carlos Sains Jr. (135 pt.) Sergio Perez (118 pt.)

Prima fila tutta Mercedes, Regno Unito che la fa da padrone in casa. George Russell centra la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna all’ultimo respiro strappandola al compagno Lewis Hamilton, a far esplodere Silverstone ci pensa anche il 3° posto di Lando Norris. Mastica amaro Max Verstappen “solo” quarto davanti all’altra McLaren di Piastri. Marca male per la Ferrari che con la vecchia configurazione è solo settima con Carlos Sainz dietro anche la Haas di Hulkenberg mentre Charles Leclerc è stato eliminato in Q2 e partirà soltanto 11°.

Il Gran Premio di Gran Bretagna si corre sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 52 giri. Partenza in programma alle 16.00 di domenica 7 luglio 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. George Russell 1:25.819

Mercedes 2. Lewis Hamilton 1:25.990

Mercedes 2ª fila 3. Lando Norris 1:26.030

McLaren 4. Max Verstappen 1:26.203

Red Bull 3ª fila 5. Oscar Piastri 1:26.237

McLaren 6. Nico Hülkenberg 1:26.338

Haas 4ª fila 7. Carlos Sainz 1:26.509

Ferrari 8. Lance Stroll 1:26.585

Aston Martin 5ª fila 9. Alexander Albon 1:26.640

Williams 10. Fernando Alonso 1:26.917

Aston Martin 6ª fila 11. Charles Leclerc 1:27.097

Ferrari 12. Logan Sargeant 1:27.175

Williams 7ª fila 13. Yuki Tsunoda 1:27.269

RB 14. Guanyu Zhou 1:27.867

Kick Sauber 8ª fila 15. Daniel Ricciardo 1:27.949

RB 16. Valteri Bottas 1:32.431

Kick Sauber 9ª fila 17. Kevin Magnussen 1:32.905

Haas 18. Esteban Ocon 1:34.557

Alpine 10ª fila 19. Sergio Perez 1:38.348

Red Bull 20. Pierre Gasly 1:39.804

Alpine