F1 Ferrari, la Spagna celebra Sainz e affossa Leclerc: "Carlos come Tyson, il principino va ko"

La stampa spagnola celebra la vittoria di Carlos Sainz nel Gp di Singapore ma finisce con l'attaccare inesorabilmente e anche con parole forti Charles Leclerc mettendone in discussione la leadership all'interno del box di Maranello

18-09-2023 15:51

Maestro Sainz, SuperSainz, unico ed inimitabile. Sono solo alcune delle prime pagine dei giornali spagnoli, rispettivamente Mundo Deportivo, As e Marca, che hanno celebrato la superlativa vittoria del pilota spagnolo con la Ferrari al Gran Premio di Singapore di F1. Un successo che ha esaltato la Spagna quanto se non di più dell’Italia.

Non sono mancati però da parte dei media spagnoli i continui e rinnovati attaccati, dopo il successo di Marina Bay di Sainz ancora di più, nei confronti di Charles Leclerc. Un po’ a sottolineare come dopo Monza e Singapore il pupillo di Madrid abbia finalmente, per la stampa iberica, superato il “principino” monegasco nella gerarchie di Maranello.

Sainz vince a Singapore: “Leclerc il principino impazzisce”

La stampa spagnola nel celebrare Carlos Sainz per la vittoria a Marina Bay non ha perso occasione per prendersi qualche “pizzicata” nei confronti del compagno di scuderia Ferrari, Charles Leclerc, nonostante questi abbia sacrificato la propria gara per dare un po’ di margine soprattutto all’inizio al pilota spagnolo. Il noto quotidiano spagnolo Marca, infatti, ha attaccato con parole dure Leclerc:

🗞️ #PortadaMD 🎩 ‘Maestro Sainz’ pic.twitter.com/u3k2UGCw7N — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 17, 2023 “Qualcuno doveva spezzare il dominio della Red Bull. E lui, Don Carlos Sainz, alla fine lo ha fatto: ci ha provato in Italia e finalmente ha trionfato a Singapore […] Con un finale al cardiopalma, fino alla bandiera a scacchi, dando il DRS a Norris per bloccare Russell. Pazzesco […] Sainz è nella storia, mentre il principino, come lo chiamano in Italia, è stato messo KO per ben due volte da un Carlos in formato Mike Tyson sia a Singapore che a Monza. Adesso vedremo quando saprà riprendersi”. Fonte: Ansa

Ferrari, Marca: “Sainz nuovo leader, manovra geniale”

Non ci va leggero nemmeno Mundo Deportivo che in un pezzo di Fabio Marchi, illustre firma del motorsport spagnolo, affonda il colpo:

“Carlos Sainz ha alzato il livello. Ha fatto un passo da gigante in un momento molto difficile per la Ferrari […] Carlos ha dimostrato di aver fatto il salto definitivo per essere considerato il capitano […] La manovra finale è geniale per vincere, è da capitano, da leader, da top driver. Da trionfo. Ha vinto con stile“.

Non è la prima volta che i media spagnoli attaccano Leclerc per “innalzare” il pilota di casa Sainz. Già in occasione del Gran Premio di Ungheria la stampa iberica era stata molto critica nei confronti della Ferrari per le scelte di strategia ai box dei due piloti che a detta dei maggiori quotidiani aveva favorito Leclerc per spingerlo al rinnovo con la casa di Maranello.