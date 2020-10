F1, speranza Ferrari: in Portogallo Leclerc insegue le Mercedes

Dodicesimo Gp del Mondiale 2020 di Formula 1 e dodicesima pole position firmata Mercedes, con nona doppietta in prima fila. Sul circuito dell’Algarve a Portimao, il ritorno in calendario del Gran Premio del Portogallo dopo un’assenza di 30 anni segna la nona pole stagionale di Lewis Hamilton , che ha preceduto il compagno di scuderia Valtteri Bottas al termine di un appassionante testa a testa.

Per l’inglese si tratta della pole numero 98 in carriera: scongiurato quindi in extremis il “rischio” di mancare la prima posizione in griglia per due gare consecutive, cosa che a Hamilton non accade dal finale della scorsa stagione.

Per la Ferrari è stato il solito sabato con poche luci. Ottava esclusione consecutiva nel Q2 per Sebastian Vettel , che partirà undicesimo, mentre Charles Leclerc ha strappato il quarto posto: buona comunque la prova del monegasco e coraggiosa la strategia della Ferrari di utilizzare la gomma media fino alla fine del Q2. Per la prima volta in stagione la Ferrari porta una vettura in seconda fila per due Gp consecutivi.

Bottas era partito davanti a tutti nel Gp dell’Eifel al Nurburgring, salvo poi arrendersi in gara allo strapotere del compagno di squadra, dominatore anche nella classifica piloti e protagonista in Germania della storica vittoria numero 91 in carriera, tante quante il primatista assoluto Michael Schumacher . Hamilton potrebbe quindi vivere una giornata storica in terra lusitana.

Si vedrà come andrà, ma ci si aspetta un’altra gara a parte delle Frecce d’Argento, parse di un altro pianeta in qualifica. L’unico in grado di contenere i danni è stata come sempre la Red Bull di Max Verstappen , che è riuscito a stare tra i due piloti della Mercedes fino alla fine del Q2, per poi arrendersi all’ineluttabile doppietta.

Buon quinto posto per la Racing Point di Sergio Perez, mentre in terza fila partirà l’altra Red Bull, quella di Alexander Albon, con la McLaren del futuro ferrarista Carlos Sainz jr., che ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris. A completare la top ten il 9° posto di Pierre Gasly con l’Alpha-Tauri e il decimo di un Daniel Ricciardo in difficoltà con la Renault.

