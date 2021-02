F1, Steiner: "Fittipaldi? Ne stiamo parlando, ma non c’è fretta”

Mai come quest’anno in Formula Uno, a causa di eventuali positività al covid, sarà necessario avere il terzo pilota di riserva sempre in pista”, ed è per questo che Gunther Steiner non ha escluso la conferma di Pietro Fittipaldi come terzo pilota Haas per la stagione 2021.

In una chiacchierata concessa alle colonne di Autosport, il Manager altoatesino ha parlato dell’ultima “pedina” che andrà a completare la line-up per il prossimo campionato: “Quest’anno sarà necessario avere il terzo pilota di riserva sempre in pista, soprattutto a causa del Coronavirus“, ha dichiarato Steiner. “E’ un’incognita da tenere in considerazione e non sappiamo mai quando colpisce. Pietro Fittipaldi è ovviamente un’opzione. Ne stiamo parlando, ovviamente, ma nessuno dei due sente la pressione di dover chiudere l’accordo. Abbiamo tempo e spazio per sistemare tutto”.

Dopo l’ottima esperienza dello scorso anno, con Pietro in pista negli ultimi due appuntamenti di Sakhir e Abu Dhabi, Haas vuole quindi riporre nuovamente la propria fiducia nel pilota brasiliano.

OMNISPORT | 11-02-2021 11:21