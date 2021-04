F1, Steiner: “Il nostro obiettivo è competere con la Williams”

Questa stagione e il campionato del mondo fi F1 2021 per la Haas sarà di assoluta transizione. Il team americano partecipa al mondiale esclusivamente per testare i due piloti, Schumacher e Mazepin in vista della prossima annata. La VF-21 non è altro che la vettura dello scorso anno adattata ai regolamenti vigenti, e non sarà sviluppata come ribadito più volte da Guenther Steiner, team principal della Haas, che ha parlato del debutto di settimana scorsa.

“Sarebbe bello riuscire a competere con la Williams – ha ammesso Steiner. Questo è tutto ciò che possiamo fare, credo che ne siamo abbastanza capaci. Non faremo alcuno sforzo per ottenere qualcosa in più, tutte le risorse verranno impiegate per la nuova vettura del 2022. Il massimo che possiamo fare quest’anno è preparare i piloti e permettere loro di fare esperienza. Tutto questo sarà utile quando avremo a disposizione una macchina più competitiva, questo è il nostro obiettivo per la stagione”.

OMNISPORT | 02-04-2021 14:18