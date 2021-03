F1, Steiner: "Non svilupperemo la vettura, proiettati sul 2022”

Presentazione ufficiale per la nuova Haas VF-21, che in realtà di nuovo, rispetto alla scorsa stagione ha davvero pochissimo. La scuderia ha infatti deciso di non progettare grossi sviluppi per questo mondiale, visto che tutte le energie del team saranno proiettate al 2022 e al cambio regolamentare.

La novità più importante riguarda la line-up dei piloti: un duo tutto da scoprire con l’imprevedibile Nikita Mazepin e il campione di Formula 2 Mick Schumacher.

“Siamo contenti di avere Uralkali come partner in questa stagione – ha detto Guenther Steiner, team principal della Haas. Affronteremo il mondiale con un nuovo title sponsor e due piloti diversi, sarà un inizio entusiasmante, sperando che lo sia in senso positivo: faremo un anno di apprendimento con i ragazzi guardando al futuro. Non è un segreto che la VF-21 non sarà sviluppata, poiché concentreremo le nostre energie sul 2022, dove speriamo possa esserci più equilibrio. Sappiamo tutti dove ci aspettiamo di essere quest’anno in termini di competizione, ma dobbiamo assicurarci di sfruttare ogni occasione che si presenterà. Adesso dobbiamo mettere in macchina i due piloti ai test, il tempo sarà breve, quindi servirà un apprendimento rapido, ma non vedo l’ora di vedere come si evolveranno e integreranno all’interno del team”.

OMNISPORT | 04-03-2021 09:46