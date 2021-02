F1, Szafnauer: "Vettel-Stroll sarà un duo affiatato"

Il team principal dell’Aston Martin Otmar Szafnauer a RTL esprime ottimismo sull’accoppiata Vettel-Stroll: “Vettel è un pilota di grande esperienza e direi che non ha imboccato il viale del tramonto. Stroll si sta formando, dunque credo che sia una coppia che si integrerà alla perfezione“.

“Nel nostro recente passato è capitato che i piloti collaborassero a stretto contatto per tirar fuori il massimo potenziale dal team e dalla macchina. Succedeva anche quando sono capitate le note frizioni tra Ocon e Perez: i due condividevano ogni dato e lavoravano senza sosta per far progredire il team nei weekend di gara. E posso dire che mi aspetto lo stesso da Sebastian e Lance: i piloti devono essere prima dei compagni di squadra e poi degli avversari“.

OMNISPORT | 07-02-2021 12:25