F1, Test Bahrain 2025: Ferrari, inizia Hamilton poi Leclerc, subito Antonelli. La line-up dei piloti al Sakhir

Tutto pronto in Bahrain per la tre giorni di test ufficiali in vista dell'inizio del Mondiale di F1: grande attesa per il primo confronto tra la Ferrari SF-25 e McLaren, Mercedes e Red Bull. Inizia Hamilton al mattino, Leclerc nel pomeriggio

L’attesa è finita. Per la Ferrari inizierà Hamilton che lascerà la SF-25 a Leclerc. Subito in pista Antonelli mentre il campione del mondo Verstappen attenderà nel pomeriggio. Non c’è mai stata tanta curiosità intorno alla preseason della F1 come in questa occasione per i test ufficiali del Bahrain che danno di fatto il via al Mondiale 2025. Sarà la prima e unica occasione in cui i dieci team potranno confrontarsi e raccogliere dati in vista dell’inizio del Campionato di metà marzo in Australia.

Di buon mattino di mercoledì 26 febbraio, ora italiana, scatterà dunque la tre giorni di test in cui la nuova SF-25 Ferrari si confronterà con McLaren, Red Bull, Mercedes e le altre scuderie. Sarà anche la prima uscita ufficiale di Lewis Hamilton in rosso, l’esordio “tra i grandi” di Kimi Antonelli al pari degli altri rookie mai come in questa stagione. Insomma ci sarà da divertirsi, cronometro alla mano pur senza punti in palio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Test Bahrain 2025: prova del nove per Ferrari, Hamilton e Leclerc

Dopo tanto parlare e pochi chilometri. Finalmente il discorso si inverte. Le parole lasceranno spazio ai fatti, al suono delle power unit, ruote che girano, pit lane che si aprono. La stagione di F1 si apre finalmente. Anche se sarebbe più corretto chiamarla preseason. Tre giorni di test. Saranno gli unici prima del via al Mondiale in Australia nel week end dal 14 al 16 marzo. Sarà il Bahrain, la pista del Shakir il teatro dello shakedown del circus.

La Ferrari scende in pista con tante aspettative riposte sulla SF-25 che ha compiuto il suo vernissage a Fiorano la settimana scorsa. Per Hamilton, sarà lui a scendere per primo in pista, e Leclerc un primo riscontro che fa rima con confronto. Ma sarà la stessa cosa per gli altri team. La McLaren con Norris e Piastri vuole capire se è ancora la migliore monoposto come dimostrato dal finale di stagione con tanto di Mondiale costruttori portato a Woking. E poi la Red Bull, che si è presentata senza troppi fronzoli a ridosso dei test, che parte un po’ in sordina, con la paura di chi sa di non essere la più forte ma di avere il più forte in abitacolo, il campione Max Verstappen.

E poi l’esordio di Andrea Kimi Antonelli, subito, gettato nella mischia al mattino del primo giorno di test. Come lui gli altri rookie, mai così tanti: Gabriel Bortoleto sulla Sauber, Isaac Hadjar sulla Racing Bulls, e poi i semi-esordienti Jack Doohan sulla Alpine (già con una gara all’attivo ad Abu Dhabi lo scorso anno) e Oliver Bearman sulla Haas (lui che ha già 3 Gp in carriera). Senza dimenticare il solito intramontabile Fernando Alonso su Aston Martin e gli esordi di “nuovo” sedile, attesissimi quelli dell’ex Ferrari Carlos Sainz con la Williams, di Liam Lawson sulla Red Bull, di Hulkenberg in Sauber, di Ocon sulla Haas.

Il programma e gli orari dei test

Ogni team potrà contare su otto ore di test, divise equamente tra una sessione mattutina e un’altra pomeridiana. In totale quindi ogni pilota avrà a disposizione 12 ore per un’adeguata preparazione prima del via del campionato il prossimo 16 marzo da Melbourne. Ogni volta in pista girerà una sola monoposto per ciascun team.

Mercoledì 26 Febbraio

Sessione mattutina: 8:00 – 12:00

Sessione pomeridiana : 13:00 – 17.00

Giovedì 27 Febbraio

Sessione mattutina: 8:00 – 12:00

Sessione pomeridiana : 13:00 – 17:00

Venerdì 28 Febbraio

Sessione mattutina: 8:00 – 12:00

Sessione pomeridiana : 13:00 – 17:00

La lineup dei test Bahrain 2025

McLaren

Mercoledì 26 febbraio: Oscar Piastri [AM], Lando Norris [PM]

Giovedì 27 febbraio: Oscar Piastri [AM], Lando Norris [PM]

Venerdì 28 febbraio: Lando Norris [AM], Oscar Piastri [PM]

Ferrari

Mercoledì 26 febbraio: Lewis Hamilton [AM], Charles Leclerc [PM]

Giovedì 27 febbraio: da confermare

Venerdì 28 febbraio: da confermare

Toro Rosso

Mercoledì 26 febbraio: Liam Lawson [AM], Max Verstappen [PM]

Giovedì 27 febbraio: Liam Lawson

Venerdì 28 febbraio: Max Verstappen

Mercedes

Mercoledì 26 febbraio: Kimi Antonelli [AM], George Russell [PM]

Giovedì 27 febbraio: George Russell [AM], Kimi Antonelli [PM]

Venerdì 28 febbraio: Kimi Antonelli [AM], George Russell [PM]

Aston Martin

Mercoledì 26 febbraio: Fernando Alonso [AM], Lance Stroll [PM]

Giovedì 27 febbraio: Fernando Alonso [AM], Lance Stroll [PM]

Venerdì 28 febbraio: Lance Stroll [AM], Fernando Alonso [PM]

Alpino

Mercoledì 26 febbraio: Jack Doohan [AM], Pierre Gasly [PM]

Giovedì 27 febbraio: Pierre Gasly [AM], Jack Doohan [PM]

Venerdì 28 febbraio: Jack Doohan [AM], Pierre Gasly [PM]

Haas

Mercoledì 26 febbraio: Ollie Bearman [AM], Esteban Ocon [PM]

Giovedì 27 febbraio: Esteban Ocon [AM], Ollie Bearman [PM]

Venerdì 28 febbraio: Ollie Bearman [AM], Esteban Ocon [PM]

Tori da corsa

Mercoledì 26 febbraio: Yuki Tsunoda [AM], Isack Hadjar [PM}

Giovedì 27 febbraio: Yuki Tsunoda [AM], Isack Hadjar [PM}

Venerdì 28 febbraio: Isack Hadjar [AM], Yuki Tsunoda [PM]

Guglielmi

Mercoledì 26 febbraio: Alex Albon [AM], Carlos Sainz [PM]

Giovedì 27 febbraio: Carlos Sainz

Venerdì 28 febbraio: Alex Albon

Sauber

Mercoledì 26 febbraio: Nico Hulkenberg [AM], Gabriel Bortoleto [PM]

Giovedì 27 febbraio: Nico Hulkenberg [AM], Gabriel Bortoleto [PM]

Venerdì 28 febbraio: Gabriel Bortoleto [AM], Nico Hulkenberg [PM]

Virgilio Sport seguirà i test della F1 in Bahrain con la diretta live di tutte e tre i giorni di prove!