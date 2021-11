F1, Tost: “Gasly ha fatto un altro grande passo in avanti”

25-11-2021 12:00

Stagione davvero molto positiva quella che si accinge ad andare in archivio, per Pierre Gasly.

Chi meglio di Franz Tost può tessere le lodi del pilota francese? In questa stagione Gasly ha compiuto passi da gigante nella comprensione della vettura, anche nelle sue componenti più complesse. Un passo in avanti importante che potrebbe consentirgli di puntare ad obiettivi ambiziosi non solo per il 2022, ma anche per il triennio fino al 2025 e perchè no, tornare poi in Red Bull per riscattarsi.

Pierre aumenta sempre il livello delle sue prestazioni”, ha affermato il Team Principal. “Rispetto a inizio anno ha fatto un altro grande passo avanti sotto il profilo della comprensione della parte tecnica della vettura. Ci dimostra quanto sia maturato e quanto bene capisca le parti più complesse delle monoposto attuali”.

“Al momento, secondo me, la nostra macchina è più veloce della Alpine, quindi abbiamo tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo del quinto posto nel costruttori”, ha proseguito. “Inoltre possiamo contare su due piloti fantastici, oltre al fatto che la squadra sta facendo un ottimo lavoro”.

“Per il finale di stagione cercheremo di approfittare di tutte le opportunità che abbiamo, anche se Alpine è riuscita ad ottenere molti punti in Ungheria e Qatar. Ogni gara può cambiare tutti e quindi dobbiamo farci trovare pronti”, ha concluso.

