F1, Tost: “Gasly potenziale top driver, Tsunoda sorprendente”

Franz Tost, TP dell’ex Toro Rosso dall’ormai lontano 2006, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato delle aspettative del team e dei due piloti, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. Dopo l’ottima stagione disputata lo scorso anno e con la vittoria a Monza di gasly come ciliegina sulla torta, l’AlphaTauri, motorizzata Honda, spera di poter vivere un’altra stagione da protagonista.

“L’obiettivo è sempre quello di migliorare Sappiamo però che in circostanze normali non possiamo vincere. A Monza, l’anno scorso, avevamo sì una macchina veloce e un Pierre Gasly che è stato bravissimo a gestirla senza commettere errori, ma siamo stati agevolati dalla penalità a Lewis Hamilton. Sulla carta la macchina 2021 dovrebbe costituire un passo avanti, ma se sia vero ce lo dirà solo il cronometro – ha dichiarato Tost alla Rosea – Il divario con le altre squadre di centro gruppo era di pochi centesimi, dovremo lavorare duramente, non commettere errori e fornire ai piloti una macchina affidabile per battere i rivali”.

“Pierre ha fatto bene a rimanere con noi: ama il team e noi lo amiamo. Se mostrerà le stesse prestazioni del 2020, avrà chance per andare alla Red Bull o in un altro team competitivo. Ha tutto per diventare un pilota di successo – ha continuato Tost – Per quanto riguarda Tsunoda abbiamo iniziato a lavorare con largo anticipo. A novembre era a Imola con una vecchia F.1. Quindi il test giovani ad Abu Dhabi, quest’anno di nuovo a Imola, a Misano ed entro un paio di settimane sarà di nuovo al Santerno. Il target è di arrivare in Bahrain con 3.500-4.000 km alle spalle. L’elemento chiave per un debuttante è quanto velocemente e bene sappia “trasmettere” le informazioni degli ingegneri alla vettura. E Yuki sta facendo un lavoro fantastico, credo che dopo un paio di gare sarà già molto competitivo. Capisce di tecnica ed è bravo nella battaglia in pista. Già in F.2 ha effettuato eccellenti sorpassi”.

OMNISPORT | 17-02-2021 13:12