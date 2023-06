F1, Tost: "Mick Schumacher era la mia scelta per l'AlphaTauri"

Il team principal austriaco avrebbe voluto il tedesco nel proprio team. La Red Bull gli ha preferito De Vries.

10-06-2023 13:40

Dopo due stagioni da titolare in Haas, Mick Schumacher in questo 2023 è passato alla Mercedes per svolgere il ruolo di terzo pilota alle spalle di Lewis Hamilton e George Russell. Il giovane tedesco avrebbe potuto però avere un destino diverso in questa stagione, dove si sarebbe potuto sedere su uno dei 20 sedili del Circus iridato della Formula 1.

Sul finire della passata stagione, una volta conosciuta la volontà di Gunther Steiner e della Haas di liberarsi di Schumacher, il pilota tedesco era stato accostato a diverse squadre e un’importante opportunità si stava aprendo dopo il passaggio di Pierre Gasly dall’AlphaTauri all’Alpine in sostituzione di Fernando Alonso, finito in Aston Martin dopo il ritiro di Sebastian Vettel.

Schumacher era infatti l’obiettivo numero uno del team principal Franz Tost per l’AlphaTauri dopo l’inaspettata partenza di Gasly, come anticipato in un’intervista anche dallo zio di Mick, ovvero Ralf. Però alla fine la Red Bull non l’ha voluto, perché all’epoca ancora pilota Academy Ferrari, andando a scegliere Nyck De Vries come nuovo compagno di Yuki Tsunoda.

Queste le parole di Tost a Formel1: “Per noi la questione Schumacher si è aperta dopo la partenza di Pierre, perché per me la nostra coppia di piloti doveva essere composta da Gasly e Tsunoda. Poi all’improvviso, Pierre è stato ceduto all’Alpine. Fino a Monza non era chiaro chi sarebbe stato il nostro pilota e così ho pensato a Schumacher”.

Tost ha poi voluto precisare una cosa: “Mick è molto più bravo di quanto si creda. Tuttavia, la sua candidatura è stata scartata. Ora stiamo correndo con Nyck de Vries e non c’è più nulla da discutere”.