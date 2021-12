F1, Toto Wolff carico per Abu Dhabi: "Sarà o tutto o niente"

08-12-2021 16:20

C’è stato un momento in cui la Red Bull sembrava in completo dominio del Mondiale, lanciata a tutto gas per distruggere l’egemonia Mercedes dell’era turbo-ibrida. La Mercedes, però, non va mai data per sconfitta, ed infatti in Brasile, Qatar e Arabia Saudita è arrivato un tris per Lewis Hamilton, in precedenza mai capace di vincere più di due gare di fila.

Questo ha dato vita al più bel campionato degli ultimi 15 anni (almeno) e tutto si deciderà nell’ultima gara stagionale ad Abu Dhabi, coi due alfieri Max Verstappen e Lewis Hamilton appaiati a pari punti. Chi arriverà davanti sarà Campione del Mondo. Molto carico per queso appuntamento il team principal Mercedes Toto Wolff:

“La gara finale sarà intensa, ma è importante non distrarsi, tenere la testa bassa, i piedi piantati per terra e mettere in pista le prestazioni che stiamo offrendo in questo finale di stagione. Siamo grati di essere ancora in questa lotta, il fatto che entrambi i campionati saranno decisi nel finale di stagione dimostra quanto duramente entrambe le parti si siano sfidate e spinte in avanti. È tutto o niente e questo è incredibile per lo sport, incredibile per i fan e incredibile anche per tutti noi”.

“Sarà un altro fine settimana emozionante perché ci sono nuovi tratti e settori da scoprire, un vero salto nel vuoto. Abu Dhabi sarà decisamente diversa rispetto alla versione che siamo stati abituati a conoscere”.

Qui Wolff si riferisce al fatto che Yas Marina si sia modificata per permettere più sorpassi e rendere il tracciato più tecnico e gradevole per il piloti.

