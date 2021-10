F1, Toto Wolff felice della lotta Verstappen-Hamilton

29-10-2021 15:15

Uno degli aspetti più interessanti di questo campionato del mondo di F1 è la lotta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen per la conquista della corona iridata. Erano tantissimi anni che non assistevamo ad un testa a testa simile, dato che di fatto Hamilton ha vinto gli ultimi mondiali senza avere degni avversari che potessero competere con la sua Mercedes.

Di questo dualismo, che fa sicuramente bene a questo sport, ne ha parlato anche il team principal Mercedes Toto Wolff. Ecco le sue parole:

“E’ importante avere i tifosi che seguono con interesse le gare. Per noi però sono chiacchiere un po’ da bar, alla fine noi dobbiamo solo concentrarci sul nostro lavoro e non altro. Durante un’annata guadagni e perdi inevitabilmente. Noi dobbiamo continuare a lavorare per minimizzare ovviamente quando siamo dietro”.

Attualmente, Hamilton ha accumulato un ritardo di 12 punti rispetto a Verstappen dopo la vittoria dell’olandese ad Asutin, mentre la Mercedes è avanti nel mondiale costruttori con 460.6 punti, precedendo di 23 punti la Red Bull.

