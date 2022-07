F1, Toto Wolff: "Il pacchetto di aggiornamenti non è abbastanza buono"

23-07-2022 19:25

Il team principale della Mercedes, Toto Wolff, ha deplorato il deludente pacchetto di aggiornamenti introdotto per il Gran Premio di Francia, affermando chiaramente che “non è abbastanza buono”.

Un weekend frustrante per la Mercedes, che ha faticato a trovare il suo approccio migliore, nonostante l’ottimismo per il pacchetto di aggiornamenti introdotto per il 12° round della stagione 2022.

Sia Hamilton che Russell sembravano a rischio di eliminazione in Q2, ma sono riusciti a superare gli ultimi giri, dopo aver montato gomme fresche, anche se nessuno dei due ha dimostrato di poter essere una minaccia per la prima fila, e proprio per questo Wolff è rimasto deluso dalla prestazione.

“Sapevamo che una volta montate le gomme nuove e guidato con un po’ di rabbia saremmo stati la terza forza, come lo siamo stati per tutta la stagione, ma non è abbastanza”, ha detto a Sky Sports.

“Si vede che quando si è un po’ in svantaggio, le aspettative per il weekend di gara sono di un certo livello e poi non si riesce a combinare nulla, inizia il freestyle. Nel nostro caso, si trattava di sperimentare i livelli delle ali posteriori e anche le temperature degli pneumatici, ma alla fine il pacchetto complessivo non era abbastanza buono e lo si vedeva”.

Nonostante la delusione per la prestazione della sua squadra, Lewis Hamilton ha fatto abbastanza per assicurarsi il quarto posto sulla griglia di partenza per il suo 300° Gran Premio, davanti a Lando Norris, e Wolff ritiene che abbia superato le capacità della vettura.

“È stato un lavoro immenso. Probabilmente ha tirato fuori più di quanto non abbia avesse la macchina in questo momento”, ha aggiunto Wolff.

Con Russell sesto in griglia, sono ormai 12 le gare nelle quali la Mercedes non parte tra i primi tre.