F1, Toto Wolff: "In Mercedes non ci sono teste di c..."

Il boss della Mercedes Toto Wolff in un’intervista al sito ufficiale della Formula 1 ha spiegato la filosofia di lavoro del team che da anni sta dominando i Mondiali: “Io ho un vero interesse per le persone, mi piace passare molto tempo con loro, capire le loro preoccupazioni e anche ciò che le motiva. In squadra ci prendiamo cura l’uno dell’altro e penso che questo si senta. C’è anche un modo per affrontare la pressione, è un ambiente sicuro. Non abbiamo una politica di assunzioni e licenziamenti, non ci diamo la colpa a vicenda”.

“Ci sono diverse opinioni, ma non portano mai ad una situazione in cui litighiamo l’uno con l’altro. Nella squadra abbiamo uno psicologo dello sport, Ceri Evans, che è anche lo psicologo degli All Blacks, la nazionale neozelandese di rugby. Uno dei lori motti è ‘niente teste di ca…o’. Noi ci siamo portati dietro anche questa filosofia”.

OMNISPORT | 24-11-2020 22:00