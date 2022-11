F1, Toto Wolff: "Miglioramenti netti rispetto a inizio anno"

09-11-2022 16:00

Alla penultima gara della stagione, la Mercedes sta tentando di insidiare il secondo posto della Ferrari nel Mondiale Costruttori. Sono al momento 40 i punti tra il Cavallino Rampante e le Frecce D’Argento.

Ora si va in Brasile, un weekend che nel 2021 è stato ottimo per Lewis Hamilton. Queste le parole di Toto Wolff, team principal Mercedes, riportate da F1GrandPrix.it:

“In Messico non abbiamo sfruttato al meglio tutte le occasioni. Siamo comunque stati in grado di guadagnare punti grazie al secondo posto di Lewis e al quarto di Russell. Da coraggio essere tornati in lotta per vincere, siamo veramente differenti rispetto a inizio stagione: pur puntando sempre alla prima piazza, serve essere fieri dei nostri progressi. In Brasile comincerà l’ultimo back to back dell’anno: Interlagos è una pista storica, ha vissuto parecchi momenti speciali di questo sport, compresa la memorabile Sprint Race di Lewis lo scorso anno, tra l’altro è diventato cittadino onorario nei giorni scorsi. Sulla carta, questo tracciato non sarà così favorevole alle nostre vetture come in Messico, ma vogliamo continuare a fare bene, quindi lavoreremo sodo per essere ancora una volta nella mischia per la vittoria”.