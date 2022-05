F1, Toto Wolff: "Russell ha fatto il massimo, Hamilton sfortunato"

29-05-2022 21:44

Un quinto e un ottavo posto non sono un granchè per una scuderia come la Mercedes, abituata da quasi un decennio a cannibalizzare ogni weekend di gara. In questa stagione però le cose si sono ribaltate, con specialmente Lewis Hamilton che sta faticando parecchio nel trovare velocità e ritmo con queste nuove macchine.

Dopo il GP di Monaco, il team principal Toto Wolff prova a fare un bilancio:

“Monaco ha rispettato le sue tradizioni parlando di gara pazza. Ovvio, i tempi sono aumentati a causa della pioggia, ma penso ci sia poco da dire sul comportamento della Direzione Gara. Guardando a noi, Russell ha fatto il possibile, mentre per Hamilton è stato una sorta di calvario visto che Lewis si è ritrovato totalmente bloccato. In ogni caso, è stata una corsa utile per racimolare informazioni sulla nostra monoposto e capire ancor meglio le sue criticità”.