F1, Tsunoda: “Sono fiducioso per il Brasile”

09-11-2021 14:25

Obiettivo riscatto per Yuki Tsunoda che vuole subito tornare a battagliare per la zona punti nel prossimo Gran Premio del Brasile, quartultimo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1.

Archiviato un deludentissimo Gp in Messico culminato addirittura con il ritiro, il pilota giapponese dell’AlphaTauri, su un tracciato sulla carta favorevole alla AT02, vuole offrire una prova convincente e offrire contributo importante alla squadra per la lotta con Alpine al quinto posto nel mondiale costruttori.

“Anche se non ho concluso neppure il primo giro al GP del Messico, sento che la mia performance fino a quel momento è stata una delle migliori della mia stagione”, ha affermato il giapponese. “Per la terza gara consecutiva sono entrato in Q3 e ho tenuto un buon passo per l’intero weekend. In generale, mi sono sentito fiducioso in macchina”.

“La mia prima volta in Messico non ha deluso le aspettative, è stata un’esperienza incredibile: i fan sono davvero appassionati ed è stato bello”, ha proseguito. “Adesso ci aspetta San Paolo, in Brasile, che per me sarà un’altra esperienza tutta nuova. A parte il non aver mai guidato sulla pista brasiliana, ci sarà anche il format della Sprint Qualifying: quindi, avrò solo un’ora di prove libere per imparare la pista prima di andare in qualifica”.

“Ma lo abbiamo già provato un paio di volte e adesso sto diventando più esperto e più fiducioso in macchina, so cosa aspettarmi e come posso affrontarlo al meglio”, ha concluso.

OMNISPORT