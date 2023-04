F1, ufficiale il nuovo format dei weekend di gara con la Sprint

Modificato il regolamento riguardo qualifiche e griglie di partenza nei GP preceduti dalla mini-corsa del sabato.

25-04-2023 22:36

Il grande cambiamento era nell’aria e adesso è diventato ufficiale. La F1 Commission ha infatti ratificato il nuovo regolamento riguardo come verranno disputate le qualifiche in occasione dei gran premi in cui sarà prevista la gara Sprint il sabato pomeriggio. Format che debutterà in questo weekend sulla pista cittadina di Baku per il GP dell’Azerbaigian.

Il fine settimana azero rappresenterà il primo dei sei appuntamenti di quest’anno con la Sprint. Gli altri cinque saranno l’Austria e il Belgio a luglio, il Qatar e il Texas a ottobre, il Brasile a novembre. Il grande cambiamento deciso dalla F1 Commission si verificherà così soprattutto nella giornata del sabato.

Quella del venerdì resterà simile allo scorso anno con una sessione di prove libere la mattina e le qualifiche tradizionali con Q1, Q2 e Q3 il pomeriggio. Però queste prove ufficiali non determineranno più la griglia di partenza della Sprint, bensì proprio quella del Gran Premio tradizionale della domenica pomeriggio.

La griglia di partenza della Sprint verrà invece determinata dalla nuova mini-qualifica che si disputerà sabato mattina al posto delle prove libere. Ci saranno così delle ulteriori prove ufficiali con tre manche a minutaggio ridotto: Q1 da 12 minuti anziché 18, Q2 da 10 minuti anziché 15, Q3 da 8 minuti anziché 12.

Questa mini-qualifica si chiamerà Sprint Shootout e servirà appunto a determinare lo schieramento di partenza della gara Sprint da circa 100 km di sabato pomeriggio. Corsa dove verranno assegnati, come nella passata stagione, punti ai primi otto. Quindi, domenica la gara tradizionale da circa 300 km avrà come griglia di partenza il risultato delle qualifiche del venerdì.