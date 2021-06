F1: ufficializzate le modifiche allo Yas Marina Circuit

Tempo di riammodernamento e ristrutturazione per il circuito di Yas Marina.

Il tracciato, presente in calendario nel 2009 e sede del Gran Premio di Abu Dhabi, si rifà il look e subirà delle modifiche per accrescere lo spettacolo e l’azione in pista. Ecco le principali novità: eliminazione della chicane e l’allargamento del tornante alla 7, rimozione anche delle curve 11-12-13-14 che daranno vita ad un’unica curva e verranno riviste anche le curve 17-18-19-20.

I lavori partiranno questa estate, con l’appuntamento iridato che si svolgerà come tappa conclusiva della stagione il 12 dicembre.

“Questo programma, che rappresenta un capitolo estremamente importante nella storia del Circuito di Yas Marina, prevederà un lavoro svolto in tre sezioni separate della pista, aumentando le opportunità di sorpasso per i piloti e amplificando la natura competitiva di tutti gli eventi motoristici che si terranno al luogo – ha dichiarato il CEO di Abu Dhabi Motorsports Management Saif Al Noaimi – I lavori si svolgeranno durante l’estate, con il completamento previsto con largo anticipo rispetto al GP di quest’anno, e non vediamo l’ora di mostrare la nostra nuova pista agli appassionati di motorsport sia a livello locale che internazionale nei prossimi mesi”.

“Siamo pienamente favorevoli alla decisione di apportare miglioramenti alla pista, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva del motorsport su tutta la linea, incluso il Gran Premio di Abu Dhabi, sia per i concorrenti che per gli spettatori – ha detto il direttore sportivo della F1 Ross Brawn – Data la sua posizione come gara finale della stagione di Formula 1, è sempre una data speciale nel calendario, e con l’evento di quest’anno destinato a essere il primo sulla pista dal nuovo look e l’ultima gara prima di entrare nella nuova era della F1 nel 2022. C’è un ulteriore incentivo a guardare avanti allo spettacolo”.

OMNISPORT | 24-06-2021 13:38