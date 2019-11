F1: ultima pole a Lewis Hamilton, pasticcio Ferrari ad Abu Dhabi

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position dell’ultima gara del Mondiale 2019 di Formula 1. Ad Abu Dhabi il campione del mondo della Mercedes è stato il più veloce di tutti nelle prove ufficiali, piazzando il tempo di 1:34.799, record del tracciato. Bottas è secondo ma partirà dal fondo della griglia di partenza per la sostituzione della power unit: con il campione del mondo in prima fila ci sarà quindi Verstappen. Seconda fila per le due Ferrari, Leclerc e Vettel.

Altro pasticcio Ferrari: il monegasco non riesce ad effettuare un secondo tentativo in Q3, e a insidiare Verstappen, che a differenza di Hamilton era raggiungibile, perché prende la bandiera a scacchi prima dell’ultimo giro. Un’altra indecisione grave del muretto, in una stagione costellata da questi episodi.

LE QUALIFICHE

Nel Q1 brilla Hamilton, migliore di tutti con il tempo di 1’35″851. Vettel finisce invece in testacoda: la vettura è salva, e il giro successivo il tedesco riesce comunque a piazzare il settimo tempo, assicurandosi il Q2. Neanche Leclerc è brillantissimo: è quinto. Eliminati Grosjean, Giovinazzi, Raikkonen, Russell e Kubica.

Ancora Lewis a fare l’andatura in Q2: il campione del mondo spara un 1’35″634 con la gomma media, dietro di lui Valtteri Bottas. Le Mercedes sono superlative soprattutto nell’ultimo settore, le due Ferrari inseguono ma proprio prima della fine della sessione Leclerc sfodera con la media il miglior crono in 1’35″543. Eliminati Perez, Gasly, Stroll, Kvyat e Magnussen.

In Q3 Hamilton mette subito in chiaro chi è il più forte: 1’34″828, seguito da Verstappen e Bottas. Quindi i due ferraristi: Leclerc è a quattro decimi dal campione del mondo, Vettel a mezzo secondo. Secondo tentativo: Hamilton si migliora con il crono di 1:34.799, nuovo record della pista. In prima fila con lui c’è Verstappen, terzo, ma partirà secondo perché Bottas scaterà in fondo alla griglia di partenza.

Niente da da fare per Leclerc che non riesce a lanciarsi, prendendo la bandiera a scacchi: scatterà dalla terza piazza. Quarto Vettel, che non si migliora.

Griglia di partenza (primi dieci)

Hamilton

Verstappen

Leclerc

Vettel

Albon

Norris

Ricciardo

Sainz

Hulkenberg

Perez

SPORTAL.IT | 30-11-2019 15:18