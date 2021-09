F1, Valtteri Bottas: "Partire dal fondo non è mai semplice"

Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas arriva 3° nel GP d’Italia a Monza dopo una gara perfetta dal punto di vista tecnico, anche se gli manca sempre quel pizzico di cattiveria per arrivare ai risultati più importanti. Oggi, nonostante l’uscita di scena di Hamilton e Verstappen, finisce dietro le due McLaren .Queste le sue parole:

“Partire dal fondo non è mai semplice, ma oggi ho detto al team che sarei arrivato sul podio. Mi fa piacere aver raccolto più punti della Red Bull al termine di questo week-end. Mi spiace per l’uscita di Lewis che si è toccato con Max. Il passo era buono, siamo fiduciosi in vista delle prossime gare”.

