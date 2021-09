F1, Valtteri Bottas pronto ad ad ubbidire

Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas in conferenza stampa a Sochi si è detto pronto a dare una mano al suo compagno di scuderia Lewis Hamilton per la lotta per il Mondiale: “Abbiamo discusso di molti aspetti internamente, inclusi diversi scenari. Ogni gara è diversa e a volte bisogna giocare da squadra. In questa situazione, per come si presenta, potrei accettare un ordine di scuderia. Siamo qui come team e bisogna fare il possibile per assicurarci la vittoria dei due titoli. Non solo quello costruttori, ma anche quello piloti. Al momento Lewis ha una grande occasione”.

Il finlandese è pronto così ad allinearsi, a differenza di alcuni episodi passati: “Non è stato semplice accettarlo. Ma da allora i tempi sono cambiati e sono anche cresciuto da quel momento. Ora la situazione è totalmente diversa”.

OMNISPORT | 23-09-2021 17:08