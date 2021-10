F1: Valtteri Bottas spera in una Alfa Romeo migliore nel 2022

Quinto titolo nel mondiale costruttori e la nuova avventura in Alfa Romeo: questi gli obiettivi per un finale di stagione da protagonista per il pilota finlandese della Mercedes.

Valtteri Bottas è motivato a chiudere nel chiudere al meglio la sua esperienza a Brackley e non è troppo preoccupato dalla scarsa competitività attuale della Sauber.

Il pilota finlandese ha parlato del suo presente e del suo futuro, affermando tra l’altro che non potendo vincere lui il campionato Piloti spera che a farlo sia ancora il compagno di team e ormai amico Lewis Hamilton.

“Non sono preoccupato dallo stato di forma dell’Alfa Romeo, so bene che l’auto di quest’anno è stata sviluppata molto poco, per questo non hanno fatto progressi nel mondiale – le parole del pilota finlandese, che poi ha continuato – So anche che tutti gli sforzi della Sauber sono concentrati sul 2022, quando tutto cambierà con i nuovi regolamenti; spero quindi che vedremo una Alfa Romeo completamente diversa. Per ora però sono ancora concentrato sulla Mercedes. <Personalmente voglio vincere ancora e voglio contribuire a portare a casa il quinto titolo Costruttori. E se non posso vincere sio spero che a vincere il titolo sia ancora Lewis”.

OMNISPORT | 04-10-2021 13:13