F1, Verstappen a Jeddah potrebbe diventare Campione del Mondo: "Sono calmo"

30-11-2021 19:50

Mancano appena due gare al termine di questo emozionante Mondiale di F1 2021, e Max Verstappen si trova per la prima volta in carriera ad avere la possibilità di diventare Campione del Mondo. Certo, dovrebbe succedere qualcosa di veramente assurdo guardando il trend delle ultime gare, con la W12 di Hamilton che sembra essere la monoposto migliore al momento, ma l’aritmetica non lo esclude. Nonostante ciò, il giovane talento di casa Red Bull però non sembra per alcun motivo voler cambiare il suo approccio in vista del fine settimana saudita.

Mostrando la sua consueta calma, nel presentare il fine settimana in Arabia Saudita l’olandese volante non ha neanche dato troppo peso alla possibilità di diventare campione iridato:

“Sono calmo, so che cercherò sempre di fare il meglio che posso. Poi scopriremo dove andremo a finire. Nulla è stato ancora deciso e siamo tutti pronti per la sfida. C’è ancora molto da gareggiare e daremo il massimo, questo è sicuro. Sarà un finale di stagione emozionante”.

Max torna anche su quanto accaduto a Losail, dove nonostante tutto è stato in grado di limitare i danni con una partenza da urlo:

“Non è andata troppo male e neanche troppo bene, sono stato sorpreso dalle possibilità di sorpasso. La partenza è stata buona ed era necessario che fosse così dopo la penalità. Ma ci mancava ancora un po’ di ritmo rispetto alla Mercedes”.

Il problema principale della Red Bull nell’ultimo periodo è stata la mancanza di ritmo. Questa tendenza probabile che sia confermata anche in Arabia Saudita, su una pista sulla quale nessuno ha mai corso:

“Ho girato al simulatore e mi sembra una pista molto veloce, quindi non c’è spazio per gli errori. Naturalmente, ci sarà sempre qualche incognita perché non abbiamo ancora mai guidato lì. Sarà interessante e non vedo l’ora di affrontare questa sfida. È stato divertente andare su piste nuove anche quest’anno”.

Queste le combinazioni che regaleranno a Verstappen il Campionato del Mondo:

Vince, fa il giro veloce e Hamilton non arriva più avanti del sesto posto.

Vince e Hamilton non arriva più avanti del settimo posto.

Arriva secondo, fa il giro veloce e Hamilton non arriva più avanti del decimo posto.

Arriva secondo e Hamilton non va a punti.

OMNISPORT