F1, Verstappen a sorpresa: "Sarebbe grandioso guidare la Ferrari in futuro"

Il campione del mondo in carica: "Mi sono sempre detto che voglio solo essere sulla macchina più veloce".

10-06-2023 20:15

Ai microfoni di Sky Sport, Max Verstappen ha fatto sognare i tifosi del Cavallino: “Mi chiedono spesso se ho un dream team. So che la Ferrari ha una storia unica in Formula 1. È una scuderia per cui sarebbe grandioso guidare. Tuttavia, mi sono sempre detto che voglio solo essere sulla macchina più veloce”.

Difficile pronosticare il futuro per ora per Verstappen, che ha sempre sostenuto di non voler smettere a tarda età in F1: “So che quando l’attuale contratto sarà concluso avrò 31 anni e sarà un punto in cui avrò corso in Formula 1 per molto tempo. Mi piace vincere, essere competitivo. Ma se non riesci a motivarti completamente per andare a tutte le gare, allora devi chiederti se vuoi davvero continuare”.

Anche perché Verstappen ha altre passioni: “Adoro la 24 Ore di Le Mans e le gare endurance. Mi piace guardare le auto GT3 girare al Nurburgring. Sono tutte cose che voglio provare nella mia vita e non voglio farle a 40 o 50 anni. Non sarei più al massimo delle mie prestazioni. A 31 anni sono abbastanza convinto di essere ancora in grado di fare grandi cose. Dipenderà anche da quanto saremo competitivi da qui al 2028. Credo che sarebbe difficile partire con un progetto dominante”.