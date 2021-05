F1, Verstappen attacca Hamilton senza giri di parole

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo leader della Formula uno Max Verstappen spera di ripetere la vittoria a Montecarlo in Azerbaigian: “Dovevamo dimostrare di essere davvero in lotta per il titolo, dopo un paio di gare che ci avevano visto perdere terreno rispetto alla Mercedes. Adesso l’importante sarà continuare a fare punti ogni domenica, evitando errori, almeno quelli grossi. Finora siamo stati la squadra che ha sbagliato meno, perciò ci troviamo in testa al campionato“.

Il team della Red Bull ha attaccato recentemente Lewis Hamilton per dei ‘giochetti’ mentali. Verstappen ha punto il rivale della Mercedes senza giri di parole: “Li considero cavolate. Sono abbastanza forte, nella mia mente, per sapere quello che devo fare per vincere. E poi Lewis non ha mai dovuto lottare per il titolo negli ultimi anni. Anche con Seb non ci fu vera battaglia. Ma va bene. Le persone dicano quello che vogliono. Io so di essere veloce e aspetto solamente l’occasione di giocarmi il titolo. Come team dobbiamo tenere sotto pressione la Mercedes, se vogliamo che sbaglino“.

Verstappen ha paragonato i successi di Hamilton a quelli di Schumacher e ribadisce: “Lewis ha quasi sempre battuto i suoi compagni di squadra, perciò siamo d’accordo che sia uno dei migliori piloti in F.1. Ma la Mercedes negli ultimi anni è stata così dominante che lui non ha avuto altri rivali all’infuori del suo team. Era già capitato nell’epoca d’oro della Ferrari. Io spero che questo sia uno dei rari campionati combattuti fino in fondo. Noi della Red Bull possiamo vincerlo e io corro per questo“.

OMNISPORT | 25-05-2021 14:16