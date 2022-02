F1, Verstappen col #1 sulla macchina: "Scelta semplice"

06-02-2022 12:30

Il neo Campione del Mondo della F1 Max Verstappen, vincitore all’ultima curva dell’ultimo GP, si presenterà ai nastri di partenza della nuova stagione col # 1 sulla macchina. Un onore riservato solo al campione della passata stagione, che Verstappen non si è lasciato sfuggire lasciando così il #33 libero.

Intervistato dalla stampa inglese, l’alfiere olandese ha detto che la scelta di prendere l’1 è stata molto semplice dato che è un’opportunità che capita pochissime volte nella vita, data anche l’importanza della categoria nella quale corre, Regina del Motorsport mondiale. Queste le sue parole:

“Il numero #1 è semplicemente il migliore e da parte mia è stato molto semplice prendere la decisione di utilizzarlo nel 2022”, ha affermato l’olandese della Red Bull. “Ovviamente spero di non dover tornare ad utilizzare il 33 nel 2023. Onestamente, in tutta una carriera, quante volte puoi avere l’opportunità di cambiare il tuo numero con l’1? Probabilmente poche, quindi la scelta è stata abbastanza immediata. Non ho avuto alcun dubbio”.

