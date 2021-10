F1, Verstappen: “Dobbiamo essere più veloci della Turchia”

22-10-2021 12:42

Nonostante entrambe le RB16B siano finite a podio all’Istanbul Park, Max Verstappen non si accontenta. Grazie al suo secondo posto ottenuto in Turchia, il pilota olandese della Red Bull ha nuovamente sorpassato Lewis Hamilton nella classifica piloti.

L’alfiere della scuderia austriaca si augura che la monoposto ad Austin, possa ottenere prestazioni ancora migliori rispetto a quelle mostrate all’Istanbul Park.

“È andato tutto bene, ma abbiamo ancora un po’ di lavoro da fare. Vogliamo essere più veloci – ha dichiarato Verstappen, nella press conference del giovedì di Austin, citato da RaceFans – Il risultato della squadra è stato buono in Turchia ma la prestazione complessiva non è stata eccezionale in Turchia. Ci riproveremo qui, vediamo quanto siamo veloci. Dobbiamo solo concentrarci sulla nostra parte. Ci sono alcune cose che possiamo fare meglio e abbiamo imparato molto anche in Turchia. Dobbiamo cercare di fare meglio con il pacchetto che abbiamo, cercando più prestazione”.

