F1, Verstappen dopo le qualifiche: "Oggi non è stato semplice"

11-11-2022 22:39

Al termine delle qualifiche di F1 in Brasile, Verstappen (secondo) ha analizzato la sua prestazione: “Sapevamo che avremmo potuto fare solo un giro, ho commesso un piccolo errore in curva 8. In ogni caso siamo messi bene, in queste condizioni tutto può accadere”.

“Oggi non è stato semplice – continua Verstappen -, bisogna trovare sempre il limite. Nella Q3 è stata una lotteria, ma in ogni caso siamo nella prima fila. Cerco sempre di divertirmi, l’approccio deve essere sempre quello. Fare bene ad Interlagos è sempre particolare”.