F1, Verstappen: "Gara discreta"

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha analizzato così il suo secondo posto a Portimao: “Gara discreta. Buona ripartenza, ho cercato di mettere pressione a Valtteri. Oggi però ci mancava un po’ il passo. Lewis è riuscito a ripassarmi e dopo il pit stop credo che fosse difficile scaldare le gomme”.

“Una volta che ci siamo messi al secondo posto si è visto che ci mancava passo rispetto a loro. Secondo posto e giro veloce non è male. Cancellato il giro veloce? Strano. Prima non controllavano i limiti della pista…ma va bene. Weekend è stato strano in termini di aderenza. Non siamo riusciti a venire a capo della macchina, vediamo se ci riusciremo a Barcellona”.

OMNISPORT | 02-05-2021 19:04