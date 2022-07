F1, Verstappen: "Giornata difficile, dispiace per i tifosi"

10-07-2022 17:02

Il Gran Premio d’Austria è stata una corsa davvero complicata per Max Verstappen, conclusa al secondo posto dietro da Charles Leclerc. L’olandese volante, davanti al proprio pubblico, ha riscontrato immediatamente alcuni problemi con le gomme, cosa che gli ha impedito di condurre la solita gara dominante.

Queste le sue parole al termine del GP:

“È stata una corsa difficile, fin da subito abbiamo iniziato a soffrire con le gomme e questa cosa è avvenuta per tutte le mescole. Troppo degrado per sperare di avvicinarmi a Charles. In ogni caso, è un ottima seconda posizione, un risultato buono in una gara complicata. Sfortunatamente ai tifosi non ho potuto dare la vittoria, però abbiamo ottenuto un piazzamento decente”.