F1, Verstappen: "Ho scritto a Masi, non a Hamilton"

06-03-2022 12:25

La Mercedes e la Red Bull stanno continuando a lanciarsi frecciatine dopo l’addio di Masi, rimosso dalla direzione gara dopo l’ultimo GP della passata stagione che ha visto trionfare Verstappen su Hamilton all’ultimo giro.

Verstappen ha detto la sua: “Come ho già detto, penso che l’allontanamento di Masi sia stato ingiusto. La FIA è stata messa sotto pressione per prendere questa decisione. Penso che le corse dovrebbero sempre avere la massima priorità e Michael aveva questa mentalità. Tutti hanno bisogno di aiuto in questo sport. Per me è facile dirlo, ho un’intera squadra intorno a me. Forse avrebbero potuto dare più supporto anche a Michael”, ha detto a De Telegraaf.

Poi la rivelazione: “L’hanno abbandonato e io gli ho mandato un messaggio. L’ha apprezzato. Non ho nulla contro i nuovi direttori di gara, ma si alterneranno – continua Verstappen -. E allora credo che in questo modo si ottengano ancora più discrepanze e incoerenze nella valutazione. Penso che sia meglio avere una persona sola come direttore di gara, dandole un po’ più di aiuto“.

Infine, Verstappen ha concluso parlando di Hamilton dopo Abu Dhabi: “Non c’era motivo di mandarsi alcun messaggio. Va bene così, siamo entrambi piloti, non vediamo l’ora di correre di nuovo in pista. Da parte mia, mi godo la vittoria. Forse non capiterà mai più di vincere un titolo, nessuno lo sa. È per questo che bisogna goderselo. Certo, ora il bisogno quasi disperato di vincere è venuto meno. Ma non vuol dire che sia meno motivato. Anzi, sono più rilassato e voglio riuscirci di nuovo, anche perché nelle mie prime sei stagioni di Formula 1 non ho mai avuto una macchina da titolo, e appena l’ho avuta ho vinto“.

OMNISPORT