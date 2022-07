F1, Verstappen: "I punti si fanno sabato e domenica"

08-07-2022 19:31

Nonostante la pole nelle qualifiche, Max Verstappen misura l’entusiasmo: “È stato tutto molto lungo – ha detto l’olandese, con riferimento alle interruzioni per gli incidenti di Hamilton e Russell – non è mai bello interrompere la sessione per via della temperatura delle gomme. Non ci sono tante curve qui, ma sono complicate da affrontare. Sono felice per la pole ma i punti si fanno domani e domenica“.

“Noi abbiamo una grande macchina – ha continuato Verstappen -, di solito la qualifica non è il nostro punto di forza. Tutto può succedere ma sono fiducioso. I tifosi? È incredibile vedere questa folla, è un sostegno che ho da tanti anni”.