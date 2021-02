F1, Verstappen: “Il debutto è sempre una grande emozione”

E’ un Max Verstappen molto entusiasta, quello che ha completato le prime tornate al volante della RB16B, la monoposto con cui il pilota olandese e Sergio Perez affronteranno il prossimo mondiale 2021 di Formula 1.

Nella giornata che ufficialmente i team utilizzano per scopi promozionali, realizzando foto e video per gli sponsor, Verstappen ha promosso a pieni voti il programma di lavoro svolto dalla squadra sulla nuova monoposto. Questa prima centinaia di kilometri, è servita soprattutto come base per la tre giorni di test che si svolgerà in Bahrain dal 12 al 14 marzo.

Queste le parole del pilota olandese: “Ho iniziato alla guida della RB15 per togliermi di dosso un po’ i ruggine dopo la pausa invernale e poi sono salito all’interno dell’abitacolo della RB16-B“, ha affermato l’olandese. “Giornate come questa servono soltanto a prendere le misure con la vettura e con la nuova power unit, cercando di non forzare e di effettuare una serie di operazioni preliminari in vista dei test in Bahrain. Tornare a guidare una vettura di F1 è sempre bello e l’emozione di uscire per la prima volta dai box con la monoposto per la nuova stagione è sempre grande”.

OMNISPORT | 25-02-2021 12:17