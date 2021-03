F1, Verstappen il migliore nelle libere. Sorride una Ferrari

Il primo weekend di Formula 1 è iniziato e le sorprese non sono mancate. Max Verstappen con la sua Red Bull si conferma dopo i test precampionato, facendo capire chiaramente al 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton che è lui il rivale principale per il titolo. L’olandese è primo nelle FP1 e nelle FP2 (1:30.847), ma sono tutti vicini.

Sainz in top ten

Il campione inglese è terzo, a poco più di due decimi da Verstappen, preceduto da un ottimo Lando Norris al secondo posto. Sorride la Ferrari con Carlos Sainz, quarto. L’altra Mercedes, quella di Bottas, si piazza al quinto posto. Nella top ten ci sono Ricciardo, Tsunoda, Stroll, Gasly e Perez.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:30.847

2 Lando NORRIS McLaren+0.095

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.235

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.280

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.371

6 Daniel RICCIARDO McLaren+0.383

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.447

8 Lance STROLL Aston Martin+0.546

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.636

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.656

Solo dodicesimo Leclerc

L’altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, non va oltre il 12esimo posto, facendosi beffare per poco da Ocon (11esimo). Giovinazzi con l’Alfa Romeo si piazza 13esimo, seguono tre conoscenze della “Rossa”: Vettel, Alonso e Raikkonen. Chiudono in fondo Russell, Schumacher, Latifi e Mazepin.

11 Esteban OCON Alpine+0.754

12 Charles LECLERC Ferrari+0.765

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.893

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.922

15 Fernando ALONSO Alpine+0.923

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.015

17 George RUSSELL Williams+1.484

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.450

19 Nicholas LATIFI Williams+2.553

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.602

OMNISPORT | 26-03-2021 17:43