F1, Verstappen: "L'obiettivo è recuperare punti in campionato"

Queste le parole dell’olandese della Red Bull Max Verstappen al termine delle qualifiche del Gran Premio di Turchia, nel quale domani partirà in prima fila a fianco di Valtteri Bottas: “Le qualifiche sono state complesse per il meteo ma siamo riusciti a dare una svolta positiva. Ho fatto dei giri piuttosto buoni, perdiamo un po’ di velocità in rettilineo ma non credo fossi in grado di giocarmi la pole. Partire in prima fila è buono, vedremo quanto influirà il vento. Attaccare subito Bottas? Penso di avere chance in più in gara, conterà il degrado gomme ma la pista mi piace molto. L’obiettivo è recuperare punti in campionato”.

OMNISPORT | 09-10-2021 16:19