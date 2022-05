F1, Verstappen: "Nel 2028 deciderò se cambiare, magari in Ferrari"

18-05-2022 16:23

Intervistato da Motorsport-Magazine, Max Verstappen ha analizzato così il proprio futuro: “Restare alla Red Bull a vita? Mi trovo molto bene in questa squadra, non c’è ragione di lasciarla finché stiamo bene insieme e abbiamo un pacchetto competitivo”.

Nel contratto con la Red Bull, Verstappen ha la possibilità di rescindere l’accordo se i risultati non dovessero essere quelli sperati. Il campione del mondo in carica però ha le idee chiare in merito: “Non sarò certo vecchio alla fine del mio contratto attuale. Avrò solo 31 anni nel 2028, quindi avrò la possibilità di decidere se prolungare con Red Bull o di andare altrove, magari Ferrari o Mercedes”.

Adesso Verstappen è concentrato sulla sfida con Charles Leclerc, che l’olandese conosce fin da bambino: “Ogni pilota ha un modo differente di difendersi e di attaccare. Quindi bisogna adattarsi al suo stile. In tal senso la sfida con Charles è molto bella, per adesso abbiamo avuto dei duelli entusiasmanti. Penso che sia l’ideale per la Formula Uno avere due giovani piloti lottare per il Mondiale”.

