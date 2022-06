F1, Verstappen: "Non mi aspetto una gara lineare domani"

18-06-2022 23:40

Pole di Max Verstappen in Canada. Al termine delle qualifiche, il pilota della Red Bull è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Non mi aspetto che sia una gara lineare domani. Oggi comunque con condizioni complicate abbiamo mantenuto la calma e non abbiamo commesso errori, prendendo le decisioni giuste in Q2. Sono contento di fare la pole position, specialmente qui. Siamo tornati a Montreal dopo tanto tempo ed è bellissimo vedere tutti questi fan“.

Verstappen aspetta la gara con ansia: “È una pista che ti da un po’ le sensazioni dei go-kart, con i cordoli, ed è sempre divertente guidare qui. Non vedo l’ora che arrivi domani“.