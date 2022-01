F1, Verstappen prende in giro Wolff sui social

23-01-2022 12:30

Siamo stati abituati nel vedere Max Verstappen scatenato in pista, ma anche sui social l’olandese non scherza. Il campione di F1 in carica ha ironizzato su Toto Wolff, numero uno della Mercedes.

Nel corso di una diretta streaming di una gara, un compagno di squadra di Verstappen è stato buttato fuori pista e l’olandese si è lanciato nella parodia di Toto Wolff: “Così, invece di cedere la sua posizione, ti spinge fuori strada. Non preoccuparti, lo riferirò a Michael Masi”. Aggiungendo: “No, Mikey, no! Non è giusto”. Fan del campione del mondo scatenati, ma non sono mancate ovviamente polemiche.

Verstappen ha ironizzato sulle frasi di Wolff nell’ultima gara, che gli ha consentito di trionfare su Hamilton all’ultimo giro. Il campionato passato, ricco di tensioni, sembra non finire mai. Insomma, l’olandese si fa sentire forte e chiaro, a differenza del rivale inglese che ancora non ha rotto il silenzio.

