F1, Verstappen punge ancora Hamilton: "Non gli invidio niente"

Max Verstappen ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, dopo essere diventato il leader della Formula uno. In un estratto dell’intervista che andrà in onda giovedì, il pilota olandese della Red Bull ha incrociato le dita in vista della classifica finale: “Spero sia l’anno giusto per il Mondiale, vorrei fosse così. Ma dobbiamo lavorare ancora molto e meglio per essere davvero in lotta. Ed è ciò in cui siamo impegnati adesso”.

Il 2021 sarà probabilmente ricordato per la sfida tra Hamilton e Verstappen: “Spero che il 2021 possa essere ricordato come un anno bello. Ovviamente spero di finire davanti a tutti, ma non sono l’unico a sognare questo. Bisogna vivere il presente, so di dover essere veloce e dovremo lavorare duramente per tutta la stagione. So che in tanti stanno già lavorando per il 2022, ma noi abbiamo una buona opportunità già quest’anno e dovremo dare tutto”.

Verstappen ha voluto mandare anche un messaggio al rivale inglese della Mercedes: “Hamilton il più completo? Non sono d’accordo! Ma è la mia opinione… Sì, è più esperto. Ma questo non vuol dire che sia più completo. E’ la mia opinione e non c’è bisogno che qualcun altro sia d’accordo con me”.

Infine, altra frecciata a Hamilton: “Non gli invidio niente e non invidio niente a nessuno. Sono molto contento di chi sono. Sono fortunato ad essere in F1 e della vita che vivo. E non sono geloso o invidioso di qualcuno. Sono felice se qualcuno ha una vita bella ed è bravo in ciò che fa. Vivo semplicemente la mia vita”.

