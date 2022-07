F1, Verstappen: "Spero Leclerc stia bene. Dal suo errore ho fatto la mia gara"

24-07-2022 17:13

Il GP di Francia è finito con il settimo successo dell’anno per Max Verstappen. Un 25 a 0 pesante nei confronti di Charles Leclerc, ritirato per un suo errore di guida. Dopo la corsa l’olandese della Red Bull ha pensato al ferrarista: “Abbiamo cercato di tenere la calma e stare vicini. Siamo rientrati un po’ in anticipo. La macchina era veloce, poi Charles è stato sfortunato. Spero stia bene”.

Verstappen si è poi focalizzato sulla sua corsa: “Da quel momento in avanti ho fatto la mia gara, gestendo le gomme. Io cerco di portare a casa il massimo bottino di punti possibile. A volte bisogna capire che non si può attaccare a tutta ma aspettare la fine della gara. Abbiamo fatto così, ci sono ancora tante gare e dobbiamo fare punti“.