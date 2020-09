F1 Vettel-Aston Martin, tifosi unanimi: "Sgarbo alla Ferrari"

La Ferrari ha salutato con un post sui social l’annuncio ufficiale di Sebastian Vettel alla Racing Point che dal 2021 si chiamerà Aston Martin. La notizia è ovviamente in trend topic sul web e ha molti non è sfuggito come la scelta dei tempi e dei modi non sembra essere casuale. Da qui la polemica con tanti fan del tedesco ma anche della rossa che insorgono in rete.

La notizia, Vettel con Aston Martin

E’ successo tutto in 24 ore con un’altalena di dichiarazioni di facciata e dietrofront. Protagonista assoluto o quasi il team principal della scuderia Racing Point, Otmar Szafnauer che aveva proprio nelle ultime ore chiuse le porte in faccia a Vettel: “I piloti li abbiamo già confermati 2 anni fa, non c’è più nulla da confermare. Sebastian Vettel è fuori dai nostri progetti? Non è mai stato dentro“. Dichiarazione smentita, in tarda serata di ieri da Sergio Perez che aveva annunciato il suo addio alla “Mercedes rosa”. E in mattinata, ecco l’annuncio ufficiale che tutti aspettavano: Sebastian Vettel nel 2021 sarà al volante di una monoposto dell’Aston Martin, l’attuale Racing Point.

Lo sgarbo di Vettel alla Ferrari

A molti in rete non è sfuggita la coincidenza temporale dell’annuncio da parte di Aston Martin del passaggio di Vettel nella scuderia di Silverstone, atteso a dire il vero, già in Belgio tre settimane fa. Ed invece l’ufficialità a poche ore dall’inizio del week end del Mugello, dove la Ferrari festeggerà il 1000° gran premio della sua storia in F1.

Lo stesso giornalista Carlo Laudisa lo sottolinea con un tweet: “Stesso orario scelto dalla Ferrari per l’addio, nel giorno in cui si apre il weekend del GP numero 1000 della Rossa. Menti diaboliche quelle di Aston-Martin e di #Vettel”. Ma non è l’unico ad aver avuto sentore di piccolo sgarbo. “È il GP numero 1000 per la….. VETTEL IN ASTON MARTIN, VETTEL IN ASTON MARTIN. La mandrakata” scrive Antonino”. E c’è chi ci vede la lunga mano di Toto Wolff plenipotenziario Mercedes con le mani un po’ in pasta dappertutto.

Vettel in Aston Martin, l’umore dei tifosi

Sono soprattutto i fan del tedesco 4 volte campione del mondo a monopolizzare i social nel giorno che sancisce il passaggio di Seb all’Aston Martin a partire dal prossimo anno. Le prestazioni della Ferrari di quest’anno hanno fatto il resto allontanando gli “antivetteliani”, come vengono definiti in rete, dall’esprimersi.

“La vendetta è un piatto che va servito freddo e questo Sebastian Vettel lo sa bene” è il mood; “Sono felice per lui, non meritava di rimanere “ai box”. Bravo Vettel” scrive un altro; “Oggi è il nostro giorno, oggi è il giorno in cui ci prendiamo la rivincita da tutti coloro che ci hanno insultate perchè tifose di un bollito. Godiamoci questo giorno perché il nostro Sebastian Vettel l’ha reso unico come solo lui sa fare”.

SPORTEVAI | 10-09-2020 11:50