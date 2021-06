F1, Vettel carica l'Aston Martin: "Serve continuità"

Sebastian Vettel parla in vista del Gran Premio di Stiria, in programma domenica prossima: “L’obiettivo è quello di far proseguire la nostra serie di gare a punti anche in Austria e mantenere questa continuità. È uno splendido circuito su cui correre, perché il giro è veloce ma presenta molte curve difficili e da percorrere ad alta velocità. È fantastico quando puoi spingere la macchina durante il giro”.

“È sempre impegnativo correre sullo stesso circuito per due volte di seguito perché i margini diventano sempre più piccoli, più giri facciamo. Ma questo lo rende emozionante”.

Anche Stroll si aspetta un altro weekend positivo: “Nel complesso, quello del Paul Ricard è stato un weekend positivo per la squadra, la macchina ha mostrato un grande ritmo di gara, che mi ha permesso di recuperare dopo una sessione di qualifiche difficile. Andiamo in Austria con un forte slancio e vogliamo ottenere altri risultati positivi“.

OMNISPORT | 24-06-2021 11:06