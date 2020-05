F1, Vettel e futuro pilota Ferrari: voci sorprendenti dal circus

Aumentano le quotazioni di un addio di Sebastian Vettel alla Ferrari al termine della stagione. Il pilota tedesco era la prima scelta della scuderia di Maranello, ma le difficoltà nelle trattative per il rinnovo stanno spingendo il Cavallino a prendere in considerazione un piano B per il futuro.

In testa alla lista dei candidati, riporta Motorsport, c'è ora Carlos Sainz: il pilota della McLaren ha sorpassato negli ultimi giorni Daniel Ricciardo, che richiederebbe un ingaggio maggiore considerato che è il quarto driver più pagato del paddock al momento. La Ferrari considera lo spagnolo come la figura ideale da affiancare a Charles Leclerc, ed ha apprezzato i 13 piazzamenti nei primi 10 posti ottenuti con il team di Woking nella scorsa stagione.

Sull'argomento si è espresso anche il commentatore di Sky Uk ed ex pilota Karun Chandhok, che ha considerato uno scenario differente: "Se dovessi scommettere, probabilmente opterei per Vettel ancora in Ferrari nel 2021 per via di ciò che sta accadendo e per Sainz al suo posto per il 2022. Non sarei sorpreso se il tedesco accettasse una robusta riduzione dello stipendio. La Ferrari ora ha Leclerc, che è una futura stella, e non ha bisogno di pagare Vettel quanto lo pagava prima".

Poi ha commentato le voci che accostano Sainz al Cavallino: "Piloti del calibro di Ricciardo e Sainz sono pronti a bussare alla porta dei top team. Penso che tra i due ci sia una differenza: Daniel ha già avuto la sua occasione per una squadra di vertice, mentre Carlos non ancora. Mi piacerebbe che lo spagnolo avesse questa opportunità, penso che abbia mostrato qualità eccellenti in McLaren".

SPORTAL.IT | 08-05-2020 13:32